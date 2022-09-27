Шведские сейсмологи заявили о двух подводных взрывах на «Северных потоках»
На маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано два взрыва, сообщил директор шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд в эфире телеканала SVT.
«Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные», – рассказал он.
Как отмечает телеканал, взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован 30 измерительными станциями на юге Швеции.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Пресс-служба компании Nord Stream AG – оператора газопровода «Северный поток» – сообщила, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. В компании подчеркнули, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов, носят «беспрецедентный характер». Причины этих разрушений не называются.
По версии немецкой газеты Der Tagesspiegel, падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могло произойти «из-за диверсий», а Датское морское управление при этом сообщило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм.
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