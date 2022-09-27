Der Tagesspiegel: давление в «Северном потоке» могло упасть из-за диверсии

Источники назвали произошедшее событие «далеко не тривиальным». По их словам, для выполнения такой задачи нужны водолазы или подводная лодка. Говоря о силах, которые стоят за предполагаемой диверсией, собеседники допускают, что ответственность за нее может нести Украина или связанные с ней силы: страна ранее неоднократно выступала против «Северных потоков».