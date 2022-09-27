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Der Tagesspiegel: давление в «Северном потоке» могло упасть из-за диверсии

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Давление в «Северном потоке — 2», а также на обеих нитках «Северного потока» могло упасть из-за целенаправленной диверсии. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидента. 

Отмечается, что за расследование ситуаций на обоих трубопроводах взялись федеральные органы безопасности Германии. По словам источника, другой версии, кроме «целенаправленной диверсии», специалисты представить себе не могут. «Все говорит против совпадений», — подчеркнул собеседник издания. 

Источники назвали произошедшее событие «далеко не тривиальным». По их словам, для выполнения такой задачи нужны водолазы или подводная лодка. Говоря о силах, которые стоят за предполагаемой диверсией, собеседники допускают, что ответственность за нее может нести Украина или связанные с ней силы: страна ранее неоднократно выступала против «Северных потоков».

Согласно другой версии, «авторство» принадлежит российской стороне. Источники отмечают, что из-за проблем с газопроводами могут вырасти цены на газ, что еще больше усугубит энергетический кризис в Европе. При этом официальные лица версии произошедшего не выдвигают.

В ночь на понедельник давление упало в газопроводе «Северный поток — 2». Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных