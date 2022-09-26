В газопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления
В газопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления в ночь на понедельник, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные оператора газопровода.
Агентство указывает на то, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода, после чего оператор проинформировал о факте случившегося «ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России». В настоящее время «ведется расследование», причины происшествия пока не установлены
В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.
При этом сегодня в Германии исключили возможность запуска «Северного потока — 2» в связи с утратой доверия к России, об этом сообщил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. По его мнению, немецко-российское партнерство в области энергетики также больше невозможно.
Такими словами политик прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который, отвечая в пятницу, 16 сентября, на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, сообщил о возможности европейских стран снять санкции с «Северного потока — 2». «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал он.
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