Путин предложил Евросоюзу снять санкции с «Северного потока — 2»

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава государства заявил, что Россия готова запустить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток – 2», для этого достаточно «только кнопку нажать». По его словам, работе трубопровода мешают прежде всего западные страны. На фоне этого обвинения в использовании «Северного потока — 2» в качестве «оружия» являются «абсолютной чушью». «Какое оружие? Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик», – сказал Путин.