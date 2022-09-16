Путин предложил Евросоюзу снять санкции с «Северного потока — 2»
Западные страны смогут снять санкции с газопровода «Северный поток — 2», если захотят улучшить свое положение в условиях энергокризиса, заявил президент Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд кубических метров по году — только кнопку нажать, и все пошло», — отметил Путин (цитата по ТАСС).
Глава государства подчеркнул, что и «Газпром», и Россия выполняли и будут выполнять все свои контрактные обязательства. «Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет», — заключил Путин.
На фоне антироссийских санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на газ резко выросли. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м, но позже цены пошли на спад.
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава государства заявил, что Россия готова запустить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток – 2», для этого достаточно «только кнопку нажать». По его словам, работе трубопровода мешают прежде всего западные страны. На фоне этого обвинения в использовании «Северного потока — 2» в качестве «оружия» являются «абсолютной чушью». «Какое оружие? Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик», – сказал Путин.
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