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Экономика

Путин предложил Евросоюзу снять санкции с «Северного потока — 2»

Ведомости

Западные страны смогут снять санкции с газопровода «Северный поток — 2», если захотят улучшить свое положение в условиях энергокризиса, заявил президент Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд кубических метров по году — только кнопку нажать, и все пошло», — отметил Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства подчеркнул, что и «Газпром», и Россия выполняли и будут выполнять все свои контрактные обязательства. «Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет», — заключил Путин.

На фоне антироссийских санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на газ резко выросли. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м, но позже цены пошли на спад.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава государства заявил, что Россия готова запустить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток – 2», для этого достаточно «только кнопку нажать». По его словам, работе трубопровода мешают прежде всего западные страны. На фоне этого обвинения в использовании «Северного потока — 2» в качестве «оружия» являются «абсолютной чушью». «Какое оружие? Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик», – сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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