Вучич: Европа замерзнет, если Россия отключит газ из-за решения о потолке цен
Введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.
«Если ЕС 30 сентября примет решение ограничить цену газа из России, а я надеюсь, что многие страны выступят против, то русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).
Он добавил, что в таком случае цена на газ вырастет настолько, что «даже Германия не сможет платить».
На прошлой неделе Вучич отметил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая — «полярной». Сербский президент также сказал, что не понимает, каким образом ЕС собирается ограничить цены на российский газ. По его словам, остальные меры по преодолению энергетического кризиса являются «разумными».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику.
На фоне антироссийских санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на газ резко выросли. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе после сообщения «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» на три дня цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м., но позже цены пошли на спад.
В Европе неоднократно подчеркивали, что грядущая зима будет тяжелой для стран ЕС. В связи с этим власти стали искать решения, как преодолеть энергетический кризис. Так, 14 сентября ЕК опубликовала документ, в котором предложила сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и изымать сверхприбыль у нефтегазовых компаний. Как следует из документа, о потолке цен на газ речи не идет. Позже Евросоюз должен будет утвердить или отклонить предложенные меры.
До этого президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал идею установить лимит цен на газ из России «чушью и бредом». Он заявил, что в таком случае Россия и вовсе перестанет поставлять энергоноситель в Европу.
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