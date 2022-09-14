Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить потребление электричества на 10%

«Первым ответом на борьбу с высокими ценами является снижение спроса. Это может повлиять на цены на электроэнергию и оказать общее успокаивающее воздействие на рынок. <...> Комиссия предлагает снижать потребление электроэнергии не менее чем на 5% в пиковые часы. Государства-члены должны будут определить 10% часов с самой высокой ожидаемой ценой и снизить спрос в эти часы. Комиссия также предлагает снизить общий спрос на электроэнергию как минимум на 10% до 31 марта 2023 г.», — сказано в сообщении.