Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить потребление электричества на 10%
Еврокомиссия предложила сократить спрос на электроэнергию в странах Евросоюза минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления, соответствующее заявление было опубликовано на сайте ЕК. Уточняется, что подобные меры позволят сократить также потребление газа на 1,2 млрд куб. м в зимний период.
«Первым ответом на борьбу с высокими ценами является снижение спроса. Это может повлиять на цены на электроэнергию и оказать общее успокаивающее воздействие на рынок. <...> Комиссия предлагает снижать потребление электроэнергии не менее чем на 5% в пиковые часы. Государства-члены должны будут определить 10% часов с самой высокой ожидаемой ценой и снизить спрос в эти часы. Комиссия также предлагает снизить общий спрос на электроэнергию как минимум на 10% до 31 марта 2023 г.», — сказано в сообщении.
Помимо этого среди предложенных мер находится временное ограничение доходов производителей электроэнергии на возобновляемых источниках, атомной энергии, а также тех компаний, которые используют при производстве электроэнергии бурый уголь, а не газ. В связи с этим Еврокомиссия предложила ограничить стоимость таких видов энергии отметкой в 180 евро за МВтч.
При этом потолок цен на газ вводиться не будет, сказано в документе. Однако Еврокомиссия предложила в качестве временной меры изымать прибыль у нефтегазовых компаний, если по итогам года они смогли получить на 20% больше, чем в среднем за предыдущие три года. Уточняется, что эти средства будут перенаправлены уязвимым домохозяйствам и энергоемким отраслям.
Позже Евросоюз должен будет утвердить или отклонить предложенные меры.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против России. Ограничения в том числе коснулись энергетики. Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали расти.
В середине июля Еврокомиссия изложила чрезвычайные планы для стран по сокращению потребления газа на 15% до марта 2023 г. План был принят 26 июля, но с некоторыми исключениями. В частности, ряду стран, в том числе Испании и Португалии, было разрешено сократить потребление газа на 7%. Еврокомиссия предупредила страны, что без серьезных сокращений они могут испытывать трудности с топливом зимой, если Россия прекратит поставки.
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