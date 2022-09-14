Фон дер Ляйен предложила европейцам «отправить счета за энергию в Москву»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять увеличившиеся счета за газ и свет в Россию. Таким образом она ответила на критику французского евродепутата Манон Обри в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента.
«Счета, которые вы показали нам, — да, как говорят французы, они "невыносимы". Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», — заявила она.
Обри подвергла критике фон дер Ляйен за сложившейся энергетический кризис, который больше всех воздействует на простых жителей Франции и остальной Европы. Она напомнила также о выросших дивидендах акционеров крупнейших компаний.
«С самого начала своего мандата вы превозносите блага рынка. Сегодня мы видим результаты этой деятельности, иллюстрирующие кризис вашей системы мышления: ЕС опустился до того, что держит пальцы скрещенными, опасаясь, чтобы отключения света этой зимой происходили не слишком часто и чтобы у людей еще остались средства на оплату электричества и отопления», — заключила она.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против России. Ограничения в том числе коснулись энергетики. Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали расти.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан стран ЕС от санкций против России. Он также отметил, что европейцы «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако, по словам Борреля, в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие».
В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
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