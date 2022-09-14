Фон дер Ляйен предложила европейцам «отправить счета за энергию в Москву»

«С самого начала своего мандата вы превозносите блага рынка. Сегодня мы видим результаты этой деятельности, иллюстрирующие кризис вашей системы мышления: ЕС опустился до того, что держит пальцы скрещенными, опасаясь, чтобы отключения света этой зимой происходили не слишком часто и чтобы у людей еще остались средства на оплату электричества и отопления», — заключила она.