Португалия усомнилась в пользе идеи ЕС по обязательной экономии электричества

7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена на заседании Совета ЕС в пятницу представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. Как писал Reuters, министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать введение потолка цен. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. Кроме того, ЕК предложила потребовать от стран союза сократить расход электричества на 10% по сравнению со среднемесячным показателем за последние пять лет и еще на 5% сверх этого в пиковые часы.