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Экономика

Португалия усомнилась в пользе идеи ЕС по обязательной экономии электричества

Ведомости

Португалия в целом согласилась с предложениями Еврокомиссии по борьбе с ростом цен в энергетическом секторе, однако предложила уточнить инициативу по сокращению потребления электроэнергии, поскольку «польза пока не очевидна», заявил министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру.  

«Что касается мер по сокращению потребления электричества [которые Брюссель предлагает сделать обязательными], учитывая, что их польза пока не очевидна, мы просим придать им статус добровольных и позволить странам самостоятельно вводить их в исполнение», — сказал Кордейру телеканалу CNN Portugal.

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Другими важными мерами, по словам министра, являются введение предельных цен на газ и создание совместной платформы для закупок газа.

7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена на заседании Совета ЕС в пятницу представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. Как писал Reuters, министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать введение потолка цен. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. Кроме того, ЕК предложила потребовать от стран союза сократить расход электричества на 10% по сравнению со среднемесячным показателем за последние пять лет и еще на 5% сверх этого в пиковые часы. 

20 июля ЕК изложила чрезвычайные планы для стран по сокращению потребления газа на 15% до марта 2023 г. Также в ЕК предупредили страны, что без серьезных сокращений они могут испытывать трудности с топливом зимой, если Россия прекратит поставки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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