В Белом доме пообещали помочь Европе с наращиванием запасов газа к зиме
США помогут странам ЕС нарастить запасы газа к зиме и найти альтернативные источники энергоресурсов взамен российского топлива. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
«Мы продолжим тесно работать со своими союзниками, искать пути нарастить запасы газа в Европе и помогать расширить число других источников энергии, когда таковое возможно», — сказала представитель Белого дома (цитата по ТАСС).
Она отметила, что США продолжают работать над тем, чтобы увеличить число альтернативных источников газа для Европы и помочь ей избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, по словам Карин Жан-Пьер, американские власти обсуждают с европейскими властями вопрос использования «чистой» энергетики.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули энергетику. Более того, власти стран ЕС неоднократно заявляли о намерении отказаться от российских энергоносителей и найти иные источники поставок топлива.
В то же время европейские политики не раз выражали обеспокоенность по поводу предстоящей зимы на фоне энергетического кризиса в ЕС из-за введенных санкций и сокращения поставок российского газа. Однако ЕС удалось достигнуть целевого уровня заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в 80%.
По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe от 7 сентября, в среднем хранилища Европы заполнены на 82,77%. В настоящее время превысили целевой уровень заполненности ПХГ Бельгия (91,13%), Хорватия (80,84%), Чехия (82,79%), Дания (93,79%), Франция (94,06%), Германия (86,95%), Италия (84,46%), Польша (99,29%), Нидерланды (81,2%), Португалия (100%), Словакия (80,73%), Испания (85,68%) и Швеция (90,81%). При этом заметно отстают Венгрия (65,91%), Австрия (69,35%), Болгария (65,4%) и Латвия (50,43%).
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