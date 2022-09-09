В Белом доме пообещали помочь Европе с наращиванием запасов газа к зиме

Она отметила, что США продолжают работать над тем, чтобы увеличить число альтернативных источников газа для Европы и помочь ей избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, по словам Карин Жан-Пьер, американские власти обсуждают с европейскими властями вопрос использования «чистой» энергетики.