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В Белом доме пообещали помочь Европе с наращиванием запасов газа к зиме

Ведомости

США помогут странам ЕС нарастить запасы газа к зиме и найти альтернативные источники энергоресурсов взамен российского топлива. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы продолжим тесно работать со своими союзниками, искать пути нарастить запасы газа в Европе и помогать расширить число других источников энергии, когда таковое возможно», — сказала представитель Белого дома (цитата по ТАСС). 

Она отметила, что США продолжают работать над тем, чтобы увеличить число альтернативных источников газа для Европы и помочь ей избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, по словам Карин Жан-Пьер, американские власти обсуждают с европейскими властями вопрос использования «чистой» энергетики.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули энергетику. Более того, власти стран ЕС неоднократно заявляли о намерении отказаться от российских энергоносителей и найти иные источники поставок топлива.

В то же время европейские политики не раз выражали обеспокоенность по поводу предстоящей зимы на фоне энергетического кризиса в ЕС из-за введенных санкций и сокращения поставок российского газа. Однако ЕС удалось достигнуть целевого уровня заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в 80%.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe от 7 сентября, в среднем хранилища Европы заполнены на 82,77%. В настоящее время превысили целевой уровень заполненности ПХГ Бельгия (91,13%), Хорватия (80,84%), Чехия (82,79%), Дания (93,79%), Франция (94,06%), Германия (86,95%), Италия (84,46%), Польша (99,29%), Нидерланды (81,2%), Португалия (100%), Словакия (80,73%), Испания (85,68%) и Швеция (90,81%). При этом заметно отстают Венгрия (65,91%), Австрия (69,35%), Болгария (65,4%) и Латвия (50,43%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных