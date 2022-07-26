Страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа
Министры энергетики стран Евросоюза на сегодняшней встрече согласовали план действий по сокращению потребления газа в чрезвычайных ситуациях, сообщило в своем Twitter представительство Чехии при совете ЕС.
«Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня немецкое агентство DPA сообщило, что план с большим количеством смягчающих исключений после долгих обсуждений был предварительно согласован в ночь с понедельника на вторник.
В первоначальной редакции документ предусматривал требование к европейским странам о предоставлении плана по добровольному сокращению потребления газа на 15% с 1 августа до 31 марта, однако многие страны восприняли эту инициативу негативно. В частности, замминистра юстиции Польши Себастьян Калета воспринял предложение Еврокомиссии как стремление Берлина заставить Варшаву продавать накопленный газ другим странам, в том числе Германии, которая сильнее всего испытывает на себе влияние энергетического кризиса. Также против этой инициативы выступили и другие страны, в том числе Испания, Португалия, Греция, которые в меньшей степени зависят от российского газа.
Согласно последнему проекту, требование сократить потребление газа не должно распространяться на сталелитейную и химическую промышленность. Также из плана будут исключены те страны, которые не зависят от российского газа, то есть Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта, и страны Балтии, не подключенные к европейской газовой или электрической сети.
Также сроки, в рамках которых страны должны будут предоставить Еврокомиссии свои планы по сокращению потребления газа, продлят до октября. В первоначальной версии документа ЕК получила бы их до сентября.
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