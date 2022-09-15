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Экономика

В Норвегии предупредили об усугублении кризиса при введении потолка цен на газ

Ведомости

Введение потолка цен на газ может привести к усугублению энергетического кризиса в Европе. Такое заявление сделал в интервью CNN замминистра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен.

«Основная проблема в Европе на данный момент — нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и принятию новых ограничительных мер», — сказал Эриксен. 

Вместе с тем он поддержал другие меры, предложенные Еврокомиссией, в частности, изъятие у энергетических компаний сверхприбыли в пользу потребителей. 

Ранее инициативу с потолком цен на газ раскритиковал премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Он заявил, что Норвегия скептически относитя к данному предложению. По его словам, ограничения не решат проблему нехватки газа в Европе. 

На прошлой неделе министры энергетики стран ЕС не пришли к единому решению о введении потолка цен на газ. По данным источников Bloomberg, страны ЕС не спешат с новыми ограничениями по российскому газу, поскольку опасаются, что Россия в ответ может полностью прекратить поставки энергоносителя.

До этого президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал идею установить лимит цен на газ из России «чушью и бредом». Он заявил, что в таком случае Россия и вовсе перестанет поставлять энергоноситель в Европу. Путин подчеркнул, что Россия не будет действовать в ущерб своим интересам. 

Накануне ЕК опубликовала документ, из которого следует, что вводить потолок цен на газ страны ЕС не будут. При этом европейские власти предложили сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления. 

Также в ЕК считают необходимым изымать прибыль у нефтегазовых компаний, если по итогам года они смогли получить на 20% больше, чем в среднем за предыдущие три года. Средства предложили передавать уязвимым домохозяйствам. Позже Евросоюз должен будет утвердить или отклонить предложенные меры. 

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Ранее по теме: ЕК предлагает изымать сверхприбыли энергокомпаний и ограничивать потребление газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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