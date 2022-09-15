В Норвегии предупредили об усугублении кризиса при введении потолка цен на газ
Введение потолка цен на газ может привести к усугублению энергетического кризиса в Европе. Такое заявление сделал в интервью CNN замминистра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен.
«Основная проблема в Европе на данный момент — нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и принятию новых ограничительных мер», — сказал Эриксен.
Вместе с тем он поддержал другие меры, предложенные Еврокомиссией, в частности, изъятие у энергетических компаний сверхприбыли в пользу потребителей.
Ранее инициативу с потолком цен на газ раскритиковал премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Он заявил, что Норвегия скептически относитя к данному предложению. По его словам, ограничения не решат проблему нехватки газа в Европе.
На прошлой неделе министры энергетики стран ЕС не пришли к единому решению о введении потолка цен на газ. По данным источников Bloomberg, страны ЕС не спешат с новыми ограничениями по российскому газу, поскольку опасаются, что Россия в ответ может полностью прекратить поставки энергоносителя.
До этого президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал идею установить лимит цен на газ из России «чушью и бредом». Он заявил, что в таком случае Россия и вовсе перестанет поставлять энергоноситель в Европу. Путин подчеркнул, что Россия не будет действовать в ущерб своим интересам.
Накануне ЕК опубликовала документ, из которого следует, что вводить потолок цен на газ страны ЕС не будут. При этом европейские власти предложили сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления.
Также в ЕК считают необходимым изымать прибыль у нефтегазовых компаний, если по итогам года они смогли получить на 20% больше, чем в среднем за предыдущие три года. Средства предложили передавать уязвимым домохозяйствам. Позже Евросоюз должен будет утвердить или отклонить предложенные меры.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.