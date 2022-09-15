В Норвегии предупредили об усугублении кризиса при введении потолка цен на газ

Также в ЕК считают необходимым изымать прибыль у нефтегазовых компаний, если по итогам года они смогли получить на 20% больше, чем в среднем за предыдущие три года. Средства предложили передавать уязвимым домохозяйствам. Позже Евросоюз должен будет утвердить или отклонить предложенные меры.