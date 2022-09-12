Премьер Норвегии заявил о скептическом отношении к идее о потолке цен на газ
Норвегия скептически относится к идее введения потолка цен на природный газ, поскольку это не решит фундаментальную проблему Европы — малое количество газа, заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.
«Мы идем на переговоры без предубеждений, но скептически относимся к потолку цен на природный газ. Потолок цен не решит фундаментальную проблему, заключающуюся в том, что в Европе слишком мало газа», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»). С таким заявлением он выступил после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.
О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом». «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам», — предупредил Путин.
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