ЕК предлагает изымать сверхприбыли энергокомпаний и ограничивать потребление газа

В пиковые часы нагрузки, когда электрогенерация на газе сильнее всего влияет на цены, предлагается ввести обязательное снижение потребления электричества не менее чем на 5%. Страны – члены ЕС должны будут определить, в какие часы наблюдается наиболее высокий спрос на газ, и ограничить потребление электроэнергии. Ограничение должно охватывать не менее 10% часов пикового спроса в месяц. По оценкам ЕК, это позволит в течение четырех месяцев сократить потребление газа на 1,2 млрд куб. м, что в масштабах всего ЕС снизит спрос в зимний сезон на 4%.