Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

ЕК предлагает изымать сверхприбыли энергокомпаний и ограничивать потребление газа

Но без российского топлива преодолеть энергокризис ЕС будет сложно, полагают эксперты
Матвей Катков
ЕК предлагает временно ограничить доходы производителей электроэнергии на ВИЭ, АЭС, а также компаний, использующих на ТЭС бурый уголь, а не газ / Martin Meissner / AP

Согласно предложениям, страны – члены ЕС должны стремиться к общему снижению потребления электроэнергии – как минимум на 10% до 31 марта 2023 г. «Внести свой вклад могут все потребители, включая тех, кто еще не оснащен интеллектуальными системами учета или устройствами, позволяющими им регулировать свое потребление в течение дня», – подчеркивает ЕК.

В пиковые часы нагрузки, когда электрогенерация на газе сильнее всего влияет на цены, предлагается ввести обязательное снижение потребления электричества не менее чем на 5%. Страны – члены ЕС должны будут определить, в какие часы наблюдается наиболее высокий спрос на газ, и ограничить потребление электроэнергии. Ограничение должно охватывать не менее 10% часов пикового спроса в месяц. По оценкам ЕК, это позволит в течение четырех месяцев сократить потребление газа на 1,2 млрд куб. м, что в масштабах всего ЕС снизит спрос в зимний сезон на 4%.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных