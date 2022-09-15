ЕК предлагает изымать сверхприбыли энергокомпаний и ограничивать потребление газа

ЕК предлагает изымать сверхприбыли энергокомпаний и ограничивать потребление газаНо без российского топлива преодолеть энергокризис ЕС будет сложно, полагают эксперты
Согласно предложениям, страны – члены ЕС должны стремиться к общему снижению потребления электроэнергии – как минимум на 10% до 31 марта 2023 г. «Внести свой вклад могут все потребители, включая тех, кто еще не оснащен интеллектуальными системами учета или устройствами, позволяющими им регулировать свое потребление в течение дня», – подчеркивает ЕК.
В пиковые часы нагрузки, когда электрогенерация на газе сильнее всего влияет на цены, предлагается ввести обязательное снижение потребления электричества не менее чем на 5%. Страны – члены ЕС должны будут определить, в какие часы наблюдается наиболее высокий спрос на газ, и ограничить потребление электроэнергии. Ограничение должно охватывать не менее 10% часов пикового спроса в месяц. По оценкам ЕК, это позволит в течение четырех месяцев сократить потребление газа на 1,2 млрд куб. м, что в масштабах всего ЕС снизит спрос в зимний сезон на 4%.