Совет ЕС окончательно утвердил 15%-ную экономию газа

Совет ЕС окончательно утвердил 15%-ную экономию газаРади сокращения закупок газа в России Европа готова пойти на экономические потери
Совет ЕС 5 августа сообщил о принятии странами – членами сообщества постановления о добровольном сокращении спроса на газ на 15% в отопительный сезон 2022/23 г. Совет уточнил, что это официальное принятие постановления – процедура, следующая за политическим соглашением, достигнутым 26 июля («Ведомости» писали об этом 27 июля). Это должно обеспечить экономию газа в зимний период, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.
По данным обзоров BP и расчетам «Ведомостей», за последние пять лет среднее потребление газа в ЕС составило около 390 млрд куб. м в год. Таким образом, сокращение потребления газа на 15% – это примерно на 58,5 млрд куб. м.
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