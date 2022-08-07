Совет ЕС окончательно утвердил 15%-ную экономию газа

Совет ЕС 5 августа сообщил о принятии странами – членами сообщества постановления о добровольном сокращении спроса на газ на 15% в отопительный сезон 2022/23 г. Совет уточнил, что это официальное принятие постановления – процедура, следующая за политическим соглашением, достигнутым 26 июля («Ведомости» писали об этом 27 июля). Это должно обеспечить экономию газа в зимний период, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.