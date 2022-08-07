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Совет ЕС окончательно утвердил 15%-ную экономию газа

Ради сокращения закупок газа в России Европа готова пойти на экономические потери
Матвей Катков
Сокращение потребления газа на 15% – это примерно на 58,5 млрд куб. м / JOE KLAMAR _ AFP

Совет ЕС 5 августа сообщил о принятии странами – членами сообщества постановления о добровольном сокращении спроса на газ на 15% в отопительный сезон 2022/23 г. Совет уточнил, что это официальное принятие постановления – процедура, следующая за политическим соглашением, достигнутым 26 июля («Ведомости» писали об этом 27 июля). Это должно обеспечить экономию газа в зимний период, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.

По данным обзоров BP и расчетам «Ведомостей», за последние пять лет среднее потребление газа в ЕС составило около 390 млрд куб. м в год. Таким образом, сокращение потребления газа на 15% – это примерно на 58,5 млрд куб. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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