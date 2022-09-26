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Снижение давления зафиксировано на обеих нитках «Северного потока»

Ведомости

На обеих нитках газопровода «Северный поток» было зафиксировано снижение давления, сообщили в пресс-службе Nord Stream AG.

Падение было зафиксировано диспетчерами центра управления газопровода, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сегодня стало известно, что в ночь на понедельник давление упало в газопроводе «Северный поток — 2». Агентство DPA указывало, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода, после чего оператор проинформировал о факте случившегося ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG сообщил, что падение давления на газопроводе произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ на «Северном потоке» 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось, из-за обнаруженных неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.

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Ранее по теме: Падение давления на «Северном потоке — 2» произошло в датской ИЭЗ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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