Снижение давления зафиксировано на обеих нитках «Северного потока»

Ранее сегодня стало известно, что в ночь на понедельник давление упало в газопроводе «Северный поток — 2». Агентство DPA указывало, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода, после чего оператор проинформировал о факте случившегося ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG сообщил, что падение давления на газопроводе произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм.