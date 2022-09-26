Снижение давления зафиксировано на обеих нитках «Северного потока»
На обеих нитках газопровода «Северный поток» было зафиксировано снижение давления, сообщили в пресс-службе Nord Stream AG.
Падение было зафиксировано диспетчерами центра управления газопровода, причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сегодня стало известно, что в ночь на понедельник давление упало в газопроводе «Северный поток — 2». Агентство DPA указывало, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода, после чего оператор проинформировал о факте случившегося ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG сообщил, что падение давления на газопроводе произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм.
В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ на «Северном потоке» 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось, из-за обнаруженных неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.