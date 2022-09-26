Падение давления на «Северном потоке — 2» произошло в датской ИЭЗ
Падение давления на газопроводе «Северный поток — 2» произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG.
«Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль. Идет расследование», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что в газопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления в ночь на понедельник. Агентство DPA указывало, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода, после чего оператор проинформировал о факте случившегося ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.
В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ на «Северном потоке» 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось, из-за обнаруженных неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.
Президент России Владимир Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане сообщил о возможности европейских стран снять санкции с «Северного потока — 2» для преодоления энергетического кризиса. «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал он.
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