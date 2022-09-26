Падение давления на «Северном потоке — 2» произошло в датской ИЭЗ

Президент России Владимир Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане сообщил о возможности европейских стран снять санкции с «Северного потока — 2» для преодоления энергетического кризиса. «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал он.