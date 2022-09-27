Оператор «Северного потока» заявил о беспрецедентном характере разрушений на газопроводе

«Газпром» 15 сентября отмечал, что близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП). Компания указывала, что, например, потребление газа в Германии в прошлом ОЗП (с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г.) составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий объем запасов газа в хранилищах Германии (объем активного газа – 19,3 млрд куб. м) сопоставим со средним потреблением в течение всего двух месяцев ОЗП.