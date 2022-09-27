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Оператор «Северного потока» заявил о беспрецедентном характере разрушений на газопроводе

Европу ждет тяжелая зима с очень дорогим топливом, говорят эксперты
Василий Милькин
Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Сроки восстановления работоспособности газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» после произошедших 26 сентября инцидентов с падением давления пока оценить невозможно. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба компании Nord Stream AG – оператора газопровода «Северный поток».

В компании подчеркнули, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов, носят «беспрецедентный характер». Причины этих разрушений не называются.

«Это – совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как писали «Ведомости», 26 сентября стало известно, что в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на данные оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Снижение давления со 105 до 7 бар было зафиксировано в трубе «А» газопровода, после чего оператор проинформировал о случившемся власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Позднее в Nord Stream 2 пояснили, что падение давления произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Причины происшествия не установлены. Датское морское управление при этом сообщило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Представитель Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек сказал, что на участке газопровода «вероятно, появилась дыра». При этом установка причин падения давления, по его словам, «осложняется санкционным режимом».

Снижение давления зафиксировано на обеих нитках «Северного потока»

Вечером в понедельник Nord Stream сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1». Падение было зафиксировано диспетчерами центра управления газопровода.

По версии немецкой газеты Der Tagesspiegel, падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могло произойти «из-за диверсий». С этим предположением согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Высокие требования к техническим характеристикам морских газопроводов исключают случайное повреждение сразу нескольких ниток. В истории морских газопроводов таких прецедентов не было».

Источник Der Tagesspiegel утверждает, что власти «не могут представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией». Диверсия, по данным источника, могла быть осуществлена с помощью сил специального назначения, например, водолазами или подводной лодкой. В расследовании, по данным немецкого издания, принимают участие федеральные органы безопасности Германии. 

«Северный поток» предназначен для поставок газа из России в Европу по дну Балтийского моря. Суммарная проектная мощность двух ниток газопровода – 55 млрд куб. м в год. По данным Nord Stream AG, в 2021 г. поставки по газопроводу составили 59,2 млрд куб. м газа. 

Летом 2022 г. прокачка газа по газопроводу снизилась после несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорную станцию (КС) «Портовая» из-за санкций. Из-за технических проблем также были остановлены еще несколько агрегатов, 31 августа «Газпром» остановил последний ГПА на «Портовой» для ремонта, но так и не возобновил его работу в сентябре из-за обнаруженных неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была полностью остановлена.

Проектная мощность газопровода «Северный поток – 2», состоящего из двух ниток, также составляет 55 млрд куб. м газа в год. Строительство газопровода завершилось в сентябре 2021 г. Но из-за антироссийских санкций он так и не заработал, хотя труба находилась под давлением и технически РФ готова была в любой момент начать прокачку газа.

Der Tagesspiegel: давление в «Северном потоке» могло упасть из-за диверсии

В феврале президент США Джо Байден обещал «положить конец» проекту «Северный поток – 2», если РФ пересечет «границу Украины». А в августе президент Польши Анджей Дуда заявлял, что газопровод «Северный поток – 2» не только не может быть запущен, но должен быть демонтирован.

Сейчас поставки российского газа в ЕС идут лишь по газопроводу «Турецкий поток» и транзитом через газотранспортную систему (ГТС) Украины. При этом транзит через Украину ограничен, так как с 11 мая украинская сторона отклоняет заявки «Газпрома» на поставки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» близ границы с ЛНР (прокачка ведется лишь через ГИС «Суджа»). 

«Газпром» 15 сентября отмечал, что близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП). Компания указывала, что, например, потребление газа в Германии в прошлом ОЗП (с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г.) составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий объем запасов газа в хранилищах Германии (объем активного газа – 19,3 млрд куб. м) сопоставим со средним потреблением в течение всего двух месяцев ОЗП.

В августе «Газпром» заявлял, что спотовые цены на газ в Европе зимой 2022–2023 гг., согласно консервативным оценкам, могут превысить $4000 за 1000 куб. м. Текущие котировки, по данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах находятся на уровне $1900 за 1000 куб. м (+7% к предыдущей торговой сессии).

Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности отмечает, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» создают дополнительные риски для ЕС накануне зимы. Несмотря на то что оба газопровода не функционировали, они «фактически могли быть запущены в любой момент» в случае возникновения дефицита газа в Европе, отмечает аналитик. «Северный поток – 1», по его оценкам, можно было бы запустить в течение нескольких дней, «Северный поток – 2» – в течение нескольких часов.

Теперь у ЕС остается лишь теоретическая возможность импорта газа из России по газопроводу Ямал – Европа, который проходит через Польшу, но его работа в текущих условиях маловероятна, говорит эксперт. «Турецкий поток» работает в нормальном режиме, но он не сможет обеспечить газом всю Европу, а украинский маршрут работает лишь на 40%», – добавляет он.

Аналитик добавляет, что только на анализ характера разрушений на газопроводах уйдут недели, а на восстановление, если оно будет производиться, – месяцы.

Юшков указывает, что пока инциденты в Балтийском море существенно не отразились на ценах на газ в ЕС ввиду отсутствия дефицита топлива, но зимой все может поменяться, в том числе из-за других форс-мажорных обстоятельств. «И вариантов снизить цену на топливо у стран ЕС уже не будет», – считает он.

Волатильность на газовом рынке усилилась с началом специальной военной операции на Украине и введением новых санкций против РФ: в начале марта спотовые цены газа в Европе приближались к $3900 за 1000 куб. м, но затем стабилизировались в районе $2000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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