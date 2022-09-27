Оператор «Северного потока» заявил о беспрецедентном характере разрушений на газопроводе

Оператор «Северного потока» заявил о беспрецедентном характере разрушений на газопроводеЕвропу ждет тяжелая зима с очень дорогим топливом, говорят эксперты
Сроки восстановления работоспособности газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» после произошедших 26 сентября инцидентов с падением давления пока оценить невозможно. Об этом сообщила 27 сентября пресс-служба компании Nord Stream AG – оператора газопровода «Северный поток».
В компании подчеркнули, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов, носят «беспрецедентный характер». Причины этих разрушений не называются.
«Это – совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как писали «Ведомости», 26 сентября стало известно, что в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на данные оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Снижение давления со 105 до 7 бар было зафиксировано в трубе «А» газопровода, после чего оператор проинформировал о случившемся власти Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.
Позднее в Nord Stream 2 пояснили, что падение давления произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Причины происшествия не установлены. Датское морское управление при этом сообщило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Представитель Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек сказал, что на участке газопровода «вероятно, появилась дыра». При этом установка причин падения давления, по его словам, «осложняется санкционным режимом».
Вечером в понедельник Nord Stream сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1». Падение было зафиксировано диспетчерами центра управления газопровода.
По версии немецкой газеты Der Tagesspiegel, падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могло произойти «из-за диверсий». С этим предположением согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Высокие требования к техническим характеристикам морских газопроводов исключают случайное повреждение сразу нескольких ниток. В истории морских газопроводов таких прецедентов не было».
Источник Der Tagesspiegel утверждает, что власти «не могут представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией». Диверсия, по данным источника, могла быть осуществлена с помощью сил специального назначения, например, водолазами или подводной лодкой. В расследовании, по данным немецкого издания, принимают участие федеральные органы безопасности Германии.
«Северный поток» предназначен для поставок газа из России в Европу по дну Балтийского моря. Суммарная проектная мощность двух ниток газопровода – 55 млрд куб. м в год. По данным Nord Stream AG, в 2021 г. поставки по газопроводу составили 59,2 млрд куб. м газа.
Летом 2022 г. прокачка газа по газопроводу снизилась после несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорную станцию (КС) «Портовая» из-за санкций. Из-за технических проблем также были остановлены еще несколько агрегатов, 31 августа «Газпром» остановил последний ГПА на «Портовой» для ремонта, но так и не возобновил его работу в сентябре из-за обнаруженных неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была полностью остановлена.
Проектная мощность газопровода «Северный поток – 2», состоящего из двух ниток, также составляет 55 млрд куб. м газа в год. Строительство газопровода завершилось в сентябре 2021 г. Но из-за антироссийских санкций он так и не заработал, хотя труба находилась под давлением и технически РФ готова была в любой момент начать прокачку газа.
В феврале президент США Джо Байден обещал «положить конец» проекту «Северный поток – 2», если РФ пересечет «границу Украины». А в августе президент Польши Анджей Дуда заявлял, что газопровод «Северный поток – 2» не только не может быть запущен, но должен быть демонтирован.
Сейчас поставки российского газа в ЕС идут лишь по газопроводу «Турецкий поток» и транзитом через газотранспортную систему (ГТС) Украины. При этом транзит через Украину ограничен, так как с 11 мая украинская сторона отклоняет заявки «Газпрома» на поставки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» близ границы с ЛНР (прокачка ведется лишь через ГИС «Суджа»).
«Газпром» 15 сентября отмечал, что близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП). Компания указывала, что, например, потребление газа в Германии в прошлом ОЗП (с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г.) составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий объем запасов газа в хранилищах Германии (объем активного газа – 19,3 млрд куб. м) сопоставим со средним потреблением в течение всего двух месяцев ОЗП.
В августе «Газпром» заявлял, что спотовые цены на газ в Европе зимой 2022–2023 гг., согласно консервативным оценкам, могут превысить $4000 за 1000 куб. м. Текущие котировки, по данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах находятся на уровне $1900 за 1000 куб. м (+7% к предыдущей торговой сессии).
Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности отмечает, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» создают дополнительные риски для ЕС накануне зимы. Несмотря на то что оба газопровода не функционировали, они «фактически могли быть запущены в любой момент» в случае возникновения дефицита газа в Европе, отмечает аналитик. «Северный поток – 1», по его оценкам, можно было бы запустить в течение нескольких дней, «Северный поток – 2» – в течение нескольких часов.
Теперь у ЕС остается лишь теоретическая возможность импорта газа из России по газопроводу Ямал – Европа, который проходит через Польшу, но его работа в текущих условиях маловероятна, говорит эксперт. «Турецкий поток» работает в нормальном режиме, но он не сможет обеспечить газом всю Европу, а украинский маршрут работает лишь на 40%», – добавляет он.
Аналитик добавляет, что только на анализ характера разрушений на газопроводах уйдут недели, а на восстановление, если оно будет производиться, – месяцы.
Юшков указывает, что пока инциденты в Балтийском море существенно не отразились на ценах на газ в ЕС ввиду отсутствия дефицита топлива, но зимой все может поменяться, в том числе из-за других форс-мажорных обстоятельств. «И вариантов снизить цену на топливо у стран ЕС уже не будет», – считает он.
Волатильность на газовом рынке усилилась с началом специальной военной операции на Украине и введением новых санкций против РФ: в начале марта спотовые цены газа в Европе приближались к $3900 за 1000 куб. м, но затем стабилизировались в районе $2000.