Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северных потоках»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что инциденты на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», которые произошли в начале недели, не были случайностью.
«Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», — говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС. Он отметил, что в ЕС обеспокоены случившимся.
Говоря о причинах повреждения газопроводов, Боррель добавил, что все данные указывают на то, что утечки стали «результатом преднамеренных действий». Он также подчеркнул, что европейские власти окажут поддержку в расследовании инцидентов.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала взрывы на «Северных потоках» результатом преднамеренных действий. Она также отметила, что пока нет информации, указывающей на то, кто может стоять за этой акцией.
Ситуацию вокруг «Северных потоков» также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Новости о проблемах с газопроводами он назвал «тревожными». «Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — заявил Песков.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса