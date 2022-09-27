Шведская полиция начала расследование после утечки на газопроводе «Северный поток»
Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту возможной диверсии в связи с утечкой газа на «Северном потоке», передает агентство Reuters.
«Мы составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж», — сообщил представитель полиции.
Ранее сегодня на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано два взрыва, об этом сообщил директор шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд.
Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован 30 измерительными станциями на юге Швеции.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Пресс-служба компании Nord Stream AG – оператора газопровода «Северный поток» – сообщила, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
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