В Дании назвали взрывы на «Северных потоках» результатом преднамеренных действий
Утечки, обнаруженные в газопроводах «Северный поток», явно были вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом аварий, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
«Сейчас власти четко оценивают, что это преднамеренные действия. Это не было несчастным случаем. Пока нет информации, указывающей на то, кто может стоять за этой акцией», — отметила премьер (цитата по Reuters).
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока». Сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока неизвестны.
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция уже начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован 30 измерительными станциями на юге Швеции.
Пресс-служба компании Nord Stream AG – оператора газопровода «Северный поток» – сообщила, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
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