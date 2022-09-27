Газета
Экономика

В Дании назвали взрывы на «Северных потоках» результатом преднамеренных действий

Ведомости

Утечки, обнаруженные в газопроводах «Северный поток», явно были вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом аварий, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Сейчас власти четко оценивают, что это преднамеренные действия. Это не было несчастным случаем. Пока нет информации, указывающей на то, кто может стоять за этой акцией», — отметила премьер (цитата по Reuters).

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока». Сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока неизвестны.

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция уже начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован 30 измерительными станциями на юге Швеции.

Пресс-служба компании Nord Stream AG – оператора газопровода «Северный поток» – сообщила, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Сейсмолог назвал взрывы причиной утечки газа на «Северном потоке»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных