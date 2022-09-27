Сейсмолог назвал взрывы причиной утечки газа на «Северном потоке»
Утечка газа на газопроводе «Северный поток» произошла не из-за землетрясений или оползней, а из-за взрывов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора Шведской национальной сейсмической сети университета Уппсалы Бьорна Лунда.
По его словам, согласно полученным сейсмическим данным, взрывы произошли в воде. Мощность второго взрыва была эквивалентна 100 кг динамита.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока». Сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока неизвестны.
Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован 30 измерительными станциями на юге Швеции.