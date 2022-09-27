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Экономика

Песков назвал тревожными новостями ситуацию на «Северном потоке»

Ведомости

В Кремле выразили обеспокоенность по поводу ситуации на «Северном потоке», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера, в датской экономической зоне. Значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — сказал он. 

Песков также не исключил возможность диверсии на газопроводе. «Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — до того как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос. 

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В ночь на понедельник 26 сентября в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока». Причины произошедшего устанавливаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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