Песков назвал тревожными новостями ситуацию на «Северном потоке»

Песков также не исключил возможность диверсии на газопроводе. «Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — до того как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос.