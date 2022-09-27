Песков назвал тревожными новостями ситуацию на «Северном потоке»
В Кремле выразили обеспокоенность по поводу ситуации на «Северном потоке», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера, в датской экономической зоне. Значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — сказал он.
Песков также не исключил возможность диверсии на газопроводе. «Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — до того как появятся результаты исследований, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос.
В ночь на понедельник 26 сентября в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока». Причины произошедшего устанавливаются.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.