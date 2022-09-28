Захарова расценила слова экс-главы МИД Польши по «Северному потоку» как заявление о теракте
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова увидела в словах депутата Европарламента и бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского заявление о теракте. В своем Telegram-канале она уточнила, так ли это на самом деле.
«Это официальное заявление о теракте?» — написала Захарова. Она прикрепила к публикации скриншот сообщения Сикорского, опубликованного в Twitter. В нем депутат Европарламента благодарит США за произошедшее с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2».
Под твитом Сикорский также отметил, что Украина и страны Балтии все это время выступали против «Северного потока», а теперь «на дне моря лежит металлолом на сумму $20 млрд». Случившееся с газопроводом бывший глава польского МИДа назвал «ценой» за проведение Россией спецоперации на Украине.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. В компании Nord Stream AG – операторе газопровода «Северный поток» – сообщили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала взрывы на «Северных потоках» результатом преднамеренных действий. Она также отметила, что пока нет информации, указывающей на то, кто может стоять за этой акцией.
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