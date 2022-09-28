Захарова призвала США ответить на вопрос о причастности к авариям на «Северных потоках»
Президент США Джо Байден обязан ответить, причастен ли Вашингтон к авариям на двух газопроводах «Северный поток», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила об обещании Байдена в начале февраля 2022 г. «покончить» с «Северным потоком — 2» в случае, если российские войска пересекут границу Украины.
«Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 г., когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», – написала она в своем Telegram-канале.
Страны Европы должны знать правду о произошедшем, добавила Захарова.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
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