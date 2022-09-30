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Пентагон пока не готов говорить о причинах аварий на «Северных потоках»

Ведомости

На данный момент об авариях на двух газопроводах «Северного потока» получено слишком мало информации, чтобы говорить о том, кто в них виноват, заявил министр обороны США Ллойд Остин журналистам.

«Откровенно говоря, пока не будет проведено полное расследование, никто не сможет с уверенностью определить, что произошло...Пока мы не получим дополнительную информацию...мы не будем строить предположений о том, кто ответственен за произошедшее», – приводит его слова Reuters.

Остин также отметил, что Дании потребуется несколько дней на подготовку осмотра мест повреждений газопроводов.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.

Позже Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». На любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников альянс пообещал дать «единый и решительный ответ».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, допустил, что аварии могут быть терактами. По его мнению, аварии требуют возможного сотрудничества России и США в расследовании инцидента, хотя контакты по линии органов безопасности в странах отсутствуют.

В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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