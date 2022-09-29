Оператор оценил сроки прекращения выхода газа из «Северного потока»
Утечка газа из поврежденного подводного трубопровода «Северный поток - 1», вероятно, прекратится в понедельник, пишет агентство Reuters со ссылкой на оператора Nord Stream AG.
Представитель компании заявил, что в настоящее время невозможно дать какие-либо прогнозы относительно будущей эксплуатации трубопровода до тех пор, пока не будет оценен ущерб. Он также отметил, что Nord Stream сможет провести такую оценку только после того, как доберется до этого района.
«Выход газа из газопровода "Северный поток - 1", скорее всего, завершится в понедельник. Пока не будут получены какие-то результаты оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к этому району. На данный момент это запретная зона», — сказал представитель пресс-службы.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.
Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Экс-глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский в своем аккаунте в Twitter поблагодарил США за повреждение «Северного потока». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить, причастен ли Вашингтон к авариям на двух газопроводах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся «терактом».
По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.