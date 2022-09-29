Оператор оценил сроки прекращения выхода газа из «Северного потока»

Представитель компании заявил, что в настоящее время невозможно дать какие-либо прогнозы относительно будущей эксплуатации трубопровода до тех пор, пока не будет оценен ущерб. Он также отметил, что Nord Stream сможет провести такую оценку только после того, как доберется до этого района.