МИД: аварии на «Северных потоках» произошли в зоне контроля спецслужб США
Аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой спецслужбами США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
«По поводу того, где это произошло... Активно муссировалась история о том, что это якобы нейтральные воды и так далее. Это особая экономическая зона Дании и Швеции,... это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами», – сказала она (цитата по ТАСС).
Комментарий же Белого дома о том, что президент США Джо Байден не угрожал уничтожением газопровода «Северный поток – 2», вызывает лишь сочувствие и жалость, добавила Захарова.
Ранее Захарова призвала Байдена ответить, причастен ли Вашингтон к авариям на двух газопроводах. Позже представитель МИДа рассказала, что США долгие годы преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе. На это в Белом доме ответили, что США никогда не угрожали уничтожением газопровода — речь шла о недопущении объекта в эксплуатацию.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.
Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.
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