МИД: аварии на «Северных потоках» произошли в зоне контроля спецслужб США

«По поводу того, где это произошло... Активно муссировалась история о том, что это якобы нейтральные воды и так далее. Это особая экономическая зона Дании и Швеции,... это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами», – сказала она (цитата по ТАСС).