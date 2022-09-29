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МИД: аварии на «Северных потоках» произошли в зоне контроля спецслужб США

Ведомости

Аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой спецслужбами США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«По поводу того, где это произошло... Активно муссировалась история о том, что это якобы нейтральные воды и так далее. Это особая экономическая зона Дании и Швеции,... это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами», – сказала она (цитата по ТАСС).

Комментарий же Белого дома о том, что президент США Джо Байден не угрожал уничтожением газопровода «Северный поток – 2», вызывает лишь сочувствие и жалость, добавила Захарова.

Ранее Захарова призвала Байдена ответить, причастен ли Вашингтон к авариям на двух газопроводах. Позже представитель МИДа рассказала, что США долгие годы преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе. На это в Белом доме ответили, что США никогда не угрожали уничтожением газопровода — речь шла о недопущении объекта в эксплуатацию.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.

Ранее по теме: Sky News: «Северные потоки» могли быть повреждены дистанционно

Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных