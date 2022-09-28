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Белый дом: Байден не угрожал уничтожить «Северный поток — 2»

Ведомости

Президент США Джо Байден не угрожал уничтожением газопровода «Северный поток – 2», он имел в виду то, что не позволит ввести объект в эксплуатацию, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент сказал, что «Северный поток – 2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — сказала она (цитата по «Известиям»).

Позже представитель Пентагона также заявили, что США не имеют никакого отношения к инцидентам на газопроводах. Он добавил, что по мнению Вашингтона, называть произошедшее на «Северный потоках» диверсией преждевременно, сообщает Reuters.

В начале февраля текущего года американский президент пообещал «покончить» с «Северным потоком — 2» в том случае, если российские войска пересекут границу Украины.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании.

После этого бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский в своем аккаунте в Twitter выразил благодарность США за повреждение «Северного потока».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Байден обязан ответить, причастен ли Вашингтон к авариям на двух газопроводах. Позже Захарова рассказала, что США долгие годы преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе. По ее словам, западные страны, в том числе США, используют выражение «саботаж», говоря о произошедших инцидентах.

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Ранее по теме: Захарова призвала США ответить на вопрос о причастности к авариям на «Северных потоках»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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