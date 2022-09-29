Sky News: «Северные потоки» могли быть повреждены дистанционно
Минобороны Великобритании считает, что два газопровода «Северный поток» могли быть повреждены при помощи дистанционной активации взрывных устройств, об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в ведомстве.
«Любые мины могли быть спущены на морское дно на длинной веревке, сброшены за борт лодки или размещены рядом с трубопроводами “Северный поток” и “Северный поток — 2” с помощью подводного беспилотника несколько месяцев или даже лет назад», — рассказал источник в Минобороны Великобритании.
Ранее шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.
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