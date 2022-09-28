Россия инициирует заседание СБ ООН из-за взрывов на газопроводах

Сегодня, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг трубопроводов. Он назвал «глупыми» и «абсурдными» предположения о том, что аварии на двух газопроводах «Северный поток» были спровоцированы Россией. Песков также добавил, что от произошедшего пострадала не только Европа, которая вынуждена оплачивать дорогие счета за газ, но и Россия. По его словам, половина находящегося в трубопроводе газа была предназначена для внутреннего потребления России.