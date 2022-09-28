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Россия инициирует заседание СБ ООН из-за взрывов на газопроводах

Ведомости

Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи со взрывами на двух газопроводах «Северный поток», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — сказано в сообщении. 

Позже первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что заседание состоится в пятницу, 30 сентября, в 22:00 мск. 

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока — 1» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии. 

Сегодня, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг трубопроводов. Он назвал «глупыми» и «абсурдными» предположения о том, что аварии на двух газопроводах «Северный поток» были спровоцированы Россией. Песков также добавил, что от произошедшего пострадала не только Европа, которая вынуждена оплачивать дорогие счета за газ, но и Россия. По его словам, половина находящегося в трубопроводе газа была предназначена для внутреннего потребления России.

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Ранее по теме: Захарова призвала США ответить на вопрос о причастности к авариям на «Северных потоках»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных