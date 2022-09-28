Россия инициирует заседание СБ ООН из-за взрывов на газопроводах
Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи со взрывами на двух газопроводах «Северный поток», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — сказано в сообщении.
Позже первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что заседание состоится в пятницу, 30 сентября, в 22:00 мск.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока — 1» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.
Сегодня, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг трубопроводов. Он назвал «глупыми» и «абсурдными» предположения о том, что аварии на двух газопроводах «Северный поток» были спровоцированы Россией. Песков также добавил, что от произошедшего пострадала не только Европа, которая вынуждена оплачивать дорогие счета за газ, но и Россия. По его словам, половина находящегося в трубопроводе газа была предназначена для внутреннего потребления России.
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