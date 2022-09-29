В НАТО назвали аварии на «Северных потоках» результатом диверсии
Аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали результатом преднамеренных актов саботажа, говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.
«Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа», – говорится в заявлении.
В Североатлантическом альянсе добавили, что аварии создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. На любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет дан «единый и решительный ответ», заключили в НАТО.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.
Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно. По информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, если ремонт не будет проведен в ближайшее время, обе нитки «Северного потока» никогда не будут введены в эксплуатацию из-за эрозии от морской воды, такие опасения выразили службы безопасности Германии.
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