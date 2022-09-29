Путин рассказал Эрдогану о планах обсудить диверсии на «Северных потоках» в СБ ООН

Позже бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал в Twitter пост, в котором поблагодарил за случившееся США. Комментируя публикацию Сикорского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поинтересовалась, можно ли его слова считать официальным заявлением. Она также призвала президента США Джо Байдена ответить, имеет ли Вашингтон отношение к диверсии. В Белом доме ответили, что США никогда не угрожали уничтожением газопровода — речь шла лишь о недопущении объекта в эксплуатацию.