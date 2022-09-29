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Путин рассказал Эрдогану о планах обсудить диверсии на «Северных потоках» в СБ ООН

Ведомости

Россия вынесет вопрос о диверсиях на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН. Об этом президент России Владимир Путин проинформировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе телефонного разговора.

Как сообщается на сайте Кремля, российский президент охарактеризовал инцидент как «беспрецедентную диверсию» и «акт международного терроризма».

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в Дании.

Оператор Nord Stream AG допустил, что утечка газа из «Северного потока — 1» может прекратиться к 3 октября. В компании отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северных потоках». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

Позже бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал в Twitter пост, в котором поблагодарил за случившееся США. Комментируя публикацию Сикорского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поинтересовалась, можно ли его слова считать официальным заявлением. Она также призвала президента США Джо Байдена ответить, имеет ли Вашингтон отношение к диверсии. В Белом доме ответили, что США никогда не угрожали уничтожением газопровода — речь шла лишь о недопущении объекта в эксплуатацию.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее терактом. Он также отметил, что инцидент требует «срочного разбирательства». 

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Ранее по теме: Оператор оценил сроки прекращения выхода газа из «Северного потока»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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