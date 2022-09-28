ФСБ расследует дело о международном терроризме после ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сегодня призвала США ответить на вопрос о причастности к авариям на «Северных потоках». Она также напомнила об обещании президента США Джо Байдена в начале февраля 2022 г. «покончить» с «Северным потоком — 2» в случае, если российские войска пересекут границу Украины.