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ФСБ расследует дело о международном терроризме после ЧП на «Северных потоках»

Ведомости

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма после взрывов на газопроводах «Северный поток», сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Расследование будет вести ФСБ России.

«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генпрокуратурой РФ в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сегодня призвала США ответить на вопрос о причастности к авариям на «Северных потоках». Она также напомнила об обещании президента США Джо Байдена в начале февраля 2022 г. «покончить» с «Северным потоком — 2» в случае, если российские войска пересекут границу Украины.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании. 

В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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