ФСБ расследует дело о международном терроризме после ЧП на «Северных потоках»
Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма после взрывов на газопроводах «Северный поток», сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Расследование будет вести ФСБ России.
«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), по направленным Генпрокуратурой РФ в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сегодня призвала США ответить на вопрос о причастности к авариям на «Северных потоках». Она также напомнила об обещании президента США Джо Байдена в начале февраля 2022 г. «покончить» с «Северным потоком — 2» в случае, если российские войска пересекут границу Украины.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании.
В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
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