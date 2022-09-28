Захарова назвала целью США уничтожение энергетического сотрудничества в Европе
США долгие годы преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«На протяжении многих лет США делали все, чтобы сорвать энергетические поставки российских природных ресурсов на территорию других стран Европы. Они сделали все возможное и даже невозможное для того, чтобы изничтожить единое энергетическое взаимодействие и сотрудничество на Европейском континенте», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).
Захарова также настаивала на необходимости проведения расследования произошедшего с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2». По ее словам, западные страны, в том числе США, используют выражение «саботаж», говоря о произошедших инцидентах.
Захарова ранее сегодня призвала США ответить на вопрос о причастности к авариям на «Северных потоках». Она также напомнила об обещании президента США Джо Байдена в начале февраля 2022 г. «покончить» с «Северным потоком — 2» в случае, если российские войска пересекут границу Украины.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток — 2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока».
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». В компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») отметили, что сроки восстановления работоспособности обоих газопроводов пока оценить невозможно.
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