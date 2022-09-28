Захарова назвала целью США уничтожение энергетического сотрудничества в Европе

«На протяжении многих лет США делали все, чтобы сорвать энергетические поставки российских природных ресурсов на территорию других стран Европы. Они сделали все возможное и даже невозможное для того, чтобы изничтожить единое энергетическое взаимодействие и сотрудничество на Европейском континенте», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).