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В Швеции произведут новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»

Ведомости

Ученые Гётеборгского университета в Швеции произведут новые замеры на месте подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», который произошел в конце сентября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ, ученые намерены выяснить, куда исчез находившийся в трубах метан, и определить последствия диверсии для Балтийского моря. 

Первые замеры, которые провели с помощью подводных роботов, показали превышение нормы содержания метана в воде в тысячу раз. По информации агентства, изучение взятых проб продолжается, однако ученым необходимы дополнительные заборы воды, чтобы понять воздействие выброса газа на морскую фауну. К месту повреждения газопроводов новая экспедиция отправится 8 января, исследования будут проходить в течение двух недель, говорится в публикации.

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В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

В ноябре власти Дании выдали разрешение компании Nord Stream AG на проведение собственного расследования повреждений газопроводов в ИЭЗ Дании. В конце октября компания отправила судно для инспекции газопровода в водах Швеции, а 2 ноября Nord Stream заявила, что первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в ИЭЗ Швеции завершен.

По предварительным результатам осмотра, обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Также специалисты указали на полностью разрушенный участок трубы между кратерами. По их словам, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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