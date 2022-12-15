Песков прокомментировал возвращение санкций в отношении турбин для «Северного потока»
Возвращение санкций со стороны Канады в отношении турбин для «Северного потока» никак не отразится на состоянии трубопроводов, которые по-прежнему нуждаются в ремонте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На “Северном потоке” сейчас может отразиться только ремонт или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока. <...> Пока нет никаких решений о запуске уцелевшей ветки. Поэтому это вряд ли как-то повлияет, хотя, безусловно, турбины нуждаются в сервисе, ремонте. Санкции по-прежнему будут бить не только против кого они нацелены, но и против европейских потребителей», — сказал он.
Песков также подчеркнул, что к настоящему моменту не было принято каких-либо решений, связанных с ремонтом трубопровода. Кроме того, результаты расследования диверсий, которые произошли на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», также пока неизвестны. «Не знаем, насколько страны, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, все-таки будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины. Это будет еще нам всем интересно узнать», — сказал представитель Кремля.
Сегодня стало известно, что правительство Канады из-за «изменившихся обстоятельств» восстановило санкции в отношении турбин для трубопровода «Северный поток». Они были отменены в начале июля, чтобы вернуть оборудование, находящееся на ремонте в Монреале, обратно в Россию.
В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с газовыми турбинами. В компании пояснили, что направили их на ремонт немецкой Siemens, которая не вернула оборудование вовремя. В Siemens сообщили, что отправили турбины в Канаду, где они были произведены, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России. После переговоров с властями Германии Канада решила передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако «Газпром» так и не принял турбину из-за юридической неопределенности.
В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.