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Политика

Канада восстановила санкции против турбин для «Северного потока»

Ведомости

Правительство Канады восстановило в отношении турбин для трубопровода «Северный поток» санкции, которые были отменены в начале июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Канады Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уильямса.

«Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, связанные с отказом от санкций [против турбин для «Северного потока»], изменились, они больше не служат своим целям», — сказано в документе.

В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с газовыми турбинами. В компании пояснили, что направили их на ремонт немецкой Siemens, которая не вернула оборудование вовремя. В Siemens сообщили, что отправили турбины в Канаду, где они были произведены, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России.

После переговоров с властями Германии Канада решила передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако «Газпром» так и не принял турбину из-за юридической неопределенности.

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Сейчас поставки газа по трубопроводу «Северный поток» полностью прекращены. Это произошло после того, как 2 сентября в рамках плановых работ была обнаружена утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах. Позже в «Газпроме» подчеркнули, что эксплуатация неисправного оборудования противоречит нормам российского законодательства.

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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