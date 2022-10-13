Миллер: поврежденные трубы «Северных потоков» заполнены водой на сотни километров
В настоящее время поврежденные нитки «Северных потоков» на большом расстоянии заполнены морской водой, для ремонта газопроводов потребуется замена значительной части трубы. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «Первого канала».
«Надо понимать, что по скорости — как газопроводы теряли давление — понятно, что произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности, в сторону России, заполнена морской водой», — сказал Миллер.
Он уточнил, что российская сторона до сих пор не допущена к месту аварии. Инцидент на «Северных потоках» глава «Газпрома» назвал «беспрецедентным террористическим актом». По словам Миллера, чтобы восстановить работу ниток, нужно «фактически строить новый участок» газопровода.
Глава «Газпрома» добавил, что для ремонта трубы понадобится поднять поврежденную часть на поверхность. Он отметил, что этот процесс осложняется заполненностью ниток «на сотни километров» водой. Также восстановлению работы «Северного потока» не способствует ситуация с турбинами Siemens, напомнил Миллер.
Инцидент на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) российский лидер назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза». Он добавил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. В то же время, отметил Путин, Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке «Северного потока-2».
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