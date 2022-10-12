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Путин назвал актом международного терроризма взрывы на «Северных потоках»

Ведомости

Взрывы на двух газопроводах «Северного потока» являются, без сомнений, актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента», – сказал он.

Взрывы на «Северных потоках» стали «опаснейшим прецедентом», показавшим, что под ударом может оказаться любой критически значимый объект инфраструктуры, отметил Путин.

Президент добавил, что все акты диверсий на российских энергообъектах доказаны, а стоит за ними тот, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза и добить политическую субъектность Европы». Произошедшее выгодно, в частности, США, которые смогут в больших масштабах «навязывать» Европе свой СПГ, уступающий по качеству российскому трубопроводному газу, подчеркнул Путин.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

30 сентября Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Глава СВР Сергей Нарышкин счел произошедшее терактом и заявил, что ведомство располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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