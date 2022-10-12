Путин назвал актом международного терроризма взрывы на «Северных потоках»

Президент добавил, что все акты диверсий на российских энергообъектах доказаны, а стоит за ними тот, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза и добить политическую субъектность Европы». Произошедшее выгодно, в частности, США, которые смогут в больших масштабах «навязывать» Европе свой СПГ, уступающий по качеству российскому трубопроводному газу, подчеркнул Путин.