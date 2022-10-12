Путин назвал актом международного терроризма взрывы на «Северных потоках»
Взрывы на двух газопроводах «Северного потока» являются, без сомнений, актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
«Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента», – сказал он.
Взрывы на «Северных потоках» стали «опаснейшим прецедентом», показавшим, что под ударом может оказаться любой критически значимый объект инфраструктуры, отметил Путин.
Президент добавил, что все акты диверсий на российских энергообъектах доказаны, а стоит за ними тот, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза и добить политическую субъектность Европы». Произошедшее выгодно, в частности, США, которые смогут в больших масштабах «навязывать» Европе свой СПГ, уступающий по качеству российскому трубопроводному газу, подчеркнул Путин.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
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