В Сербии назвали утечку на «Дружбе» продолжением диверсий

«Нам всем необходимо знать, что сейчас идет мировая энергетическая война. Хотя это все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", <...> через него проходит только российская нефть, выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток", — сказано в сообщении пресс-службы.