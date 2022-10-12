В Сербии назвали утечку на «Дружбе» продолжением диверсий
Сообщения об утечке на одной из ниток нефтепровода «Дружба» выглядят как продолжение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», считает вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. По ее мнению, все происходящее укладывается в рамки «мировой энергетической войны».
«Нам всем необходимо знать, что сейчас идет мировая энергетическая война. Хотя это все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", <...> через него проходит только российская нефть, выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток", — сказано в сообщении пресс-службы.
Михайлович отметила, что в текущей ситуации в первую очередь будут уничтожены объекты критической инфраструктуры, без которых “нет экономики”. Следующим шагом после этого “всегда будет мировая война”, заключила она.
Ранее сегодня польский оператор трубопровода “Дружба” PERN сообщил о том, что накануне, 11 октября, на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поступает в Польшу, Германию и Прибалтику, зафиксирована утечка. При этом вторая, «южная» линия нефтепровода, по которой поставки идут в Чехию, Венгрию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.
По словам главы энергетической инфраструктуры Польши Матеуша Бергера, причиной утечки на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» могло стать случайное повреждение, оснований считать случившееся саботажем нет.
Ранее, в ночь на 26 сентября, утечка произошла и на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тогда стало известно, что в обоих трубопроводах упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
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