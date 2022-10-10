Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российской нефти
Между Венгрией и Сербией будет возведен нефтепровод, который позволит сербской стороне получать российскую нефть через Венгрию по нефтепроводу «Дружба», сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Об этом пишет ТАСС.
По словам Ковача, сейчас Сербия получает основной объем нефти через Хорватию, но он отметил, что «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций» Евросоюза в отношении России. «Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals», – отметил Ковач.
В начале июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций, в который вошел запрет на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Эмбарго вступит в силу 5 декабря 2022 г. и 5 февраля 2023 г. соответственно. Санкции не касаются поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
В начале сентября 2022 г. министры финансов стран «семерки» (G7 – Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) принципиально согласовали введение потолка цен на нефть из России. В рамках восьмого пакета санкций ограничение стоимости российской нефти согласовали и страны – члены Евросоюза.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т.