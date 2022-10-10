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Экономика

Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российской нефти

Ведомости

Между Венгрией и Сербией будет возведен нефтепровод, который позволит сербской стороне получать российскую нефть через Венгрию по нефтепроводу «Дружба», сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Об этом пишет ТАСС.

По словам Ковача, сейчас Сербия получает основной объем нефти через Хорватию, но он отметил, что «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций» Евросоюза в отношении России. «Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals», – отметил Ковач.

В начале июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций, в который вошел запрет на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Эмбарго вступит в силу 5 декабря 2022 г. и 5 февраля 2023 г. соответственно. Санкции не касаются поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

В начале сентября 2022 г. министры финансов стран «семерки» (G7 – Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) принципиально согласовали введение потолка цен на нефть из России. В рамках восьмого пакета санкций ограничение стоимости российской нефти согласовали и страны – члены Евросоюза.

Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных