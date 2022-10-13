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Песков сообщил об аресте диверсантов на «Турецком потоке»

Ведомости

При попытке теракта на «Турецком потоке» были арестованы несколько диверсантов, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, <...> они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

Сегодня в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин рассказал о попытке Киева подорвать газопровод. «Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава богу, этого не случилось, он успешно работает», — сказал Путин.

Накануне вице-премьер Александр Новак в кулуарах форума «Российской энергетической недели» сообщил об усилении мер безопасности в отношении объектов газопровода «Турецкий поток».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами Совета безопасности России, обвинил киевский режим в попытках подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», а также в причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и в обстрелах Запорожской и Курской АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных