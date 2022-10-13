Песков сообщил об аресте диверсантов на «Турецком потоке»

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами Совета безопасности России, обвинил киевский режим в попытках подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», а также в причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и в обстрелах Запорожской и Курской АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин.