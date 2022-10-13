Песков сообщил об аресте диверсантов на «Турецком потоке»
При попытке теракта на «Турецком потоке» были арестованы несколько диверсантов, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, <...> они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Сегодня в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин рассказал о попытке Киева подорвать газопровод. «Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава богу, этого не случилось, он успешно работает», — сказал Путин.
Накануне вице-премьер Александр Новак в кулуарах форума «Российской энергетической недели» сообщил об усилении мер безопасности в отношении объектов газопровода «Турецкий поток».
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами Совета безопасности России, обвинил киевский режим в попытках подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», а также в причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и в обстрелах Запорожской и Курской АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин.
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