Новак сообщил об усилении мер безопасности вокруг «Турецкого потока»
В отношении объектов газопровода «Турецкий поток» были усилены меры безопасности, об этом в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Я думаю, что это вам эксплуатирующая компания этого газопровода более подробно расскажет. Там действительно усилены меры, и я знаю об этом. Что касается технических деталей — нет необходимости об этом детально рассказывать. Меры безопасности усилены», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами Совета безопасности России, обвинил киевский режим в попытках подрыва одного из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», а также в причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и в обстрелах Запорожской и Курской АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин.
Сегодня польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил о том, что накануне, 11 октября, на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику, зафиксирована утечка. При этом вторая, «южная», линия нефтепровода, по которой энергоресурс идет в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются. По словам Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена.
Однако среди политиков начали расходиться разные заявления о причине утечки газа, в том числе и связанные с саботажем. В частности, по мнению вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, сообщения об утечке на одной из ниток нефтепровода «Дружба» выглядят как продолжение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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