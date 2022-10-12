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Новак сообщил об усилении мер безопасности вокруг «Турецкого потока»

Ведомости

В отношении объектов газопровода «Турецкий поток» были усилены меры безопасности, об этом в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Я думаю, что это вам эксплуатирующая компания этого газопровода более подробно расскажет. Там действительно усилены меры, и я знаю об этом. Что касается технических деталей — нет необходимости об этом детально рассказывать. Меры безопасности усилены», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами Совета безопасности России, обвинил киевский режим в попытках подрыва одного из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», а также в причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и в обстрелах Запорожской и Курской АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин.

Сегодня польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил о том, что накануне, 11 октября, на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику, зафиксирована утечка. При этом вторая, «южная», линия нефтепровода, по которой энергоресурс идет в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются. По словам Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена.

Однако среди политиков начали расходиться разные заявления о причине утечки газа, в том числе и связанные с саботажем. В частности, по мнению вице-премьера и министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, сообщения об утечке на одной из ниток нефтепровода «Дружба» выглядят как продолжение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных