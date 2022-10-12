Новак сообщил об усилении мер безопасности вокруг «Турецкого потока»

Сегодня польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил о том, что накануне, 11 октября, на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поставляется в Польшу, Германию и Прибалтику, зафиксирована утечка. При этом вторая, «южная», линия нефтепровода, по которой энергоресурс идет в Венгрию, Чехию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются. По словам Новака, утечка произошла из-за технологической неисправности, которая «вроде» была устранена.