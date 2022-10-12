На польском участке нефтепровода «Дружба» произошла утечка

На польском участке нефтепровода «Дружба» произошла утечкаПричины пока неизвестны, устранение последствий может занять до недели
На одной из двух нитей трубопровода «Дружба» на территории Польши произошла утечка нефти, ее обнаружили поздно вечером 11 октября. Об этом говорится на сайте оператора польского участка нефтепровода Pern. Утечка произошла примерно в 70 км от города Плоцк. По этой нитке «Дружбы» российская нефть поступает в Германию.
«На данный момент причины инцидента неизвестны – прокачка по поврежденной линии была немедленно отключена. Прокачка по другой линии продолжается», — уточнили в компании.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию.
По данным «Транснефти», российского оператора нефтепроводов, экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале 2022 г. компания заявила, что планирует нарастить прокачку до 45,5 млн т в год.
Польская сторона уведомила Россию об утечке на нефтепроводе, сказал журналистам вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. «Пока прием нефти идет, значит, у них есть мощности, куда они принимают», — пояснил он (цитата по ТАСС). По словам топ-менеджера, пока непонятно, сколько времени займет устранение утечки. Позднее оператор сообщил, что польские нефтеперерабатывающие заводы продолжают получать нефть в соответствии с заявками. Поставки в Германию продолжаются с учетом технических возможностей, добавили в компании.
Аварийные службы Польши сейчас откачивают нефть, которая вытекает из трубопровода в цистерны, сообщил журналистам пресс-секретарь главного коменданта государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский. По его словам, было вывезено около 400 куб. м нефти. «Передача нефти по этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, утечка произошла на кукурузном поле без застройки, поэтому угрозы людям нет.
Позднее о падении давления во второй нитке трубопровода сообщил министр экономики немецкого Бранденбурга Йорг Штайнбах, передает агентство DPA.
Власти Польши считают, что утечка произошла в результате случайного повреждения. Об этом уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сказал Reuters.
Но сербская сторона считает, что инцидент с «Дружбой» выглядит как продолжение ситуации с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». «Мы сначала думали, что вопрос в обслуживании, говорилось, что произошла поломка, а потом выяснилось, что это было не так, что это была диверсия», — отметила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович (цитата по ТАСС).
26 сентября стало известно о повреждении двух ниток экспортного газопровода «Северный поток» и одной из двух ниток «Северного потока – 2» и утечке газа в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения, произошедшие одновременно на трех из четырех ниток морских газопроводов, носят «беспрецедентный характер». Президент Владимир Путин 12 октября на Российской энергонеделе назвал инциденты на этом газопроводе «актами международного терроризма».
Аналитики считают, что повреждения на «Дружбе» будут устранены в течение нескольких дней. «Береговые трубопроводы должны быть довольно легко отремонтированы при любой обычной утечке. В обычное время я бы ожидал, что нитка снова заработает в течение недели», — говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Он напоминает, что нефть по северной ветке «Дружбы» получают сейчас Германия и Польша: в августе они импортировали 270 000 барр./сутки и 185 000 барр./сутки соответственно.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов соглашается, что утечку на трубопроводе могут устранить «в течение нескольких дней». Поставки по этой ветке «Дружбы» в любом случае должны будут прекратиться с 5 декабря из-за эмбарго Евросоюза, напоминает он. К этому времени немецкая сторона должна будет выстроить новые логистические цепочки для поставок нефти в страну, но мощность имеющихся путей недостаточна для удовлетворения спроса немецких НПЗ.
Аналитики затруднились оценить ущерб от утечки нефти из «Дружбы». По мнению Фролова, экологический ущерб от инцидента будет выше, чем экономический, потому что объем разлива, по словам польской стороны, относительно небольшой. Назвать возможную причину утечки сложно, так как слишком велик спектр возможностей, считает Фролов.