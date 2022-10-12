На польском участке нефтепровода «Дружба» произошла утечка

Аварийные службы Польши сейчас откачивают нефть, которая вытекает из трубопровода в цистерны, сообщил журналистам пресс-секретарь главного коменданта государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский. По его словам, было вывезено около 400 куб. м нефти. «Передача нефти по этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, утечка произошла на кукурузном поле без застройки, поэтому угрозы людям нет.