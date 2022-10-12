В ФРГ воздержались от выводов в связи с утечкой на «Дружбе»

Ранее сегодня польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил о том, что накануне, 11 октября, на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поступает в Польшу, Германию и Прибалтику, зафиксирована утечка в 70 км от города Плоцк. При этом вторая, «южная» линия нефтепровода, по которой поставки идут в Чехию, Венгрию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.