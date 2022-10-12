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В ФРГ воздержались от выводов в связи с утечкой на «Дружбе»

Ведомости

Расследование причин утечки на нефтепроводе «Дружба» продолжается, полной информации о случившемся пока нет, сообщили в пресс-службе Минэкономики Германии.

«По первоначальной информации от польских властей предполагается, что ущерб был непреднамеренным, а не саботажем. Однако точное выяснение фактов продолжается, поэтому окончательной информации пока нет», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что безопасность поставок в ФРГ обеспечена: два немецких НПЗ продолжают получать нефть по «Дружбе» через Польшу.

О том, что утечка на одной из двух ниток «Дружбы» могла произойти из-за случайного повреждения, заявил ранее глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер. Другую позицию заняла вице-премьер Сербии Зорана Михайлович, заявившая, что случившееся выглядят как продолжение диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее сегодня польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил о том, что накануне, 11 октября, на одной из двух ниток «Дружбы», по которой нефть поступает в Польшу, Германию и Прибалтику, зафиксирована утечка в 70 км от города Плоцк. При этом вторая, «южная» линия нефтепровода, по которой поставки идут в Чехию, Венгрию и Словакию, работает нормально. Причины произошедшего устанавливаются.

Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной — в Чехию, Венгрию и Словакию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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