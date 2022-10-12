В Польше назвали возможную причину утечки на нефтепроводе «Дружба»
Причиной утечки на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» могло стать случайное повреждение, оснований считать случившееся саботажем нет. Такое заявление сделал глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер.
«В данном случае мы можем говорить о случайных повреждениях», — сказал он в разговоре с Reuters. Бергер подчеркнул, что у Польши нет оснований рассматривать инцидент как саботаж.
При этом замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский возможность диверсии на нефтепроводе комментировать не стал. По его словам, в настоящее время ситуация анализируется.
Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на польского оператора PERN сообщило о выявленной утечке на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба». Утечку в 70 км от города Плоцк обнаружили вечером 11 октября. По этой линии нефть поступает в Германию. Поврежденную нитку отключили, топливо продолжают поставлять по второй линии, она работает в обычном режиме.
Позже в «Транснефти» уточнили, что Польша продолжает получать нефть по «Дружбе». По словам вице-президента компании Сергея Андронова, сроки устранения утечки пока неизвестны.
Отмечается, что аварийные службы приступили к устранению утечки. «Откачка производится в предоставленные PERN цистерны. Около 400 куб. м уже было вывезено», — рассказал пресс-секретарь пожарной охраны Польши Кароль Кежковский. Он также выразил надежду, что в ближайшие часы утечка сократится.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной — в Чехию, Венгрию и Словакию.
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