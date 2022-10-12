В Польше назвали возможную причину утечки на нефтепроводе «Дружба»

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на польского оператора PERN сообщило о выявленной утечке на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба». Утечку в 70 км от города Плоцк обнаружили вечером 11 октября. По этой линии нефть поступает в Германию. Поврежденную нитку отключили, топливо продолжают поставлять по второй линии, она работает в обычном режиме.