В Польше сообщили об утечке на одной из линий нефтепровода «Дружба»

Ранее, в ночь на 26 сентября, утечка произошла и на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тогда стало известно, что в обоих трубопроводах упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.