В Польше сообщили об утечке на одной из линий нефтепровода «Дружба»
На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» зафиксирована утечка, сообщает Reuters со ссылкой на польского оператора PERN. При этом вторая линия «Дружбы» работает нормально, уточнил оператор.
Утечка была обнаружена на основном маршруте поставок нефти в Германию накануне, 11 октября, вечером. Причины произошедшего устанавливаются.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной – в Чехию, Венгрию и Словакию.
Ранее, в ночь на 26 сентября, утечка произошла и на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тогда стало известно, что в обоих трубопроводах упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
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