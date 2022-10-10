«Газпром»: в 2015 году у «Северного потока» уже было обнаружено взрывное устройство НАТО

«Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе «Северный поток», которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», – сказал Куприянов (цитата по ТАСС).