«Газпром»: в 2015 году у «Северного потока» уже было обнаружено взрывное устройство НАТО
Взрывное устройство НАТО уже обнаруживалось у «Северного потока» в 2015 г. – тогда у газопровода был обнаружен принадлежащий альянсу уничтожитель мин, который якобы был утерян при учениях, напомнил в эфире «России 24» официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе «Северный поток», которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», – сказал Куприянов (цитата по ТАСС).
По его словам, тогда в НАТО заявили, что устройство было утеряно при учениях. Его обезвредили вооруженные силы Швеции.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
Компания-оператор газопровода Nord Stream AG сообщала, что не может приступить к обследованию поврежденных участков «Северных потоков» из-за отсутствия необходимых разрешений. 6 октября Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила о завершении расследования инцидентов. Там заявили, что в ходе расследования были выявлена признаки «грубого саботажа».