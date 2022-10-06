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В Швеции выявили признаки «грубого саботажа» на «Северных потоках»

Ведомости

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила о завершении расследования инцидентов на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2», говорится на сайте СЭПО. 

«Расследование усилило подозрения в грубом саботаже», — сказано в публикации. 

В рамках изучения произошедшего служба заявила, что причиной повреждения «Северных потоков» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции стали взрывы. Отмечается, что СЭПО также намерена проанализировать фитинги на трубопроводах. Дальнейшее расследование должно выявить подозреваемых в случившемся, уточнили в пресс-службе.

В СЭПО уточнили, что прокуратура также завершила осмотр места происшествия и уже сняла оцепление.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на трубопроводах, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин открыто обвинил в произошедшем станы Запада. 

В компании Nord Stream AG — операторе газопроводов — заявили о беспрецедентных разрушениях и отметили, что сроки восстановления пока что оценить невозможно. 4 октября компания сообщила, что не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений.  

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании инцидентов. То же мнение выразил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что при необходимости Россия готова поставлять газ по второй неповрежденной нитке «Северного потока — 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных