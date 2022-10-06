В Швеции выявили признаки «грубого саботажа» на «Северных потоках»
Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила о завершении расследования инцидентов на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2», говорится на сайте СЭПО.
«Расследование усилило подозрения в грубом саботаже», — сказано в публикации.
В рамках изучения произошедшего служба заявила, что причиной повреждения «Северных потоков» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции стали взрывы. Отмечается, что СЭПО также намерена проанализировать фитинги на трубопроводах. Дальнейшее расследование должно выявить подозреваемых в случившемся, уточнили в пресс-службе.
В СЭПО уточнили, что прокуратура также завершила осмотр места происшествия и уже сняла оцепление.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на трубопроводах, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин открыто обвинил в произошедшем станы Запада.
В компании Nord Stream AG — операторе газопроводов — заявили о беспрецедентных разрушениях и отметили, что сроки восстановления пока что оценить невозможно. 4 октября компания сообщила, что не может приступить к обследованию поврежденных участков газопровода «Северный поток» из-за отсутствия необходимых разрешений.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании инцидентов. То же мнение выразил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что при необходимости Россия готова поставлять газ по второй неповрежденной нитке «Северного потока — 2».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.