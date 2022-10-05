В Эстонии призвали НАТО контролировать подводные трубопроводы
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что НАТО на фоне аварий на «Северных потоках» необходимо осуществлять не только воздушное, но и подводное патрулирование на маршрутах трубопроводов. Об этом он рассказал в интервью газете Die Zeit.
«НАТО давно осуществляет air policing, воздушное патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о sub policing, то есть о подводном патрулировании», – сказал он (цитата по ТАСС).
Певкур пояснил, что сейчас альянс имеет мало информации о том, что происходит под водой. По его мнению, инциденты на «Северных потоках» могут быть выгодны только России, которая таким образом желает «отвлечь ЕС от Украины».
«Конечно, нам все еще нужно дождаться расследования причин, у нас пока нет доказательств. Но единственное государство, которое заинтересовано в этом саботаже, — это Россия», – считает Певкур.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». В Пентагоне отказались рассуждать о виновных и призвали дождаться результатов расследования. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отрицал причастность США или их союзников к данным инцидентам. 30 сентября Блинкен заявил, что благодаря прекращению поставок по «Северным потокам» у Европы появилась возможность покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.
30 сентября президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.
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